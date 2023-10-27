Фонд «ТОЧНО Добро» подарил геронтологическому центру Краснодара аппарат УЗИ

Благотворительный фонд «ТОЧНО Добро» (входит в ГК ТОЧНО, генеральный директор — Николай Амосов) купил и передал геронтологическому центру «Екатеринодар» новый аппарат ультразвуковой диагностической системы MindrayResona I9

В центре и раньше был аппарат УЗИ, но устаревшая модель некачественно исследовала внутренние органы. Новый ультразвуковой сканнер стоимостью 5 млн рублей оценивает скорость кровотока, жесткость тканей, создает 3D- и 4D-изображения, которые с точностью определяют состояние внутренних органов и тканей.

«Екатеринодар» — единственный геронтологический центр в Краснодаре. От обычного дома престарелых его отличает медицинский уход за подопечными. Сегодня в центре проживают больше 400 пожилых людей. За ними наблюдают опытные врачи и медсестры, они ежедневно проводят процедуры и обследования.

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Врач ультразвуковой диагностики геронтологического центра Анна Горожанцева отметила, что оборудование экспертного класса сильно облегчает работу и повышает качество исследований. Новый аппарат Аппарат УЗИ — малогабаритный, мобильный и эргономичный, оснащен четырьмя одновременно подключенными датчиками. Теперь малоподвижные пациенты могут пройти обследование органов брюшной полости, почек, малого таза, сердечно-сосудистой системы, не покидая территорию центра.

© Фото Никиты Бисерова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«Мы благодарим команду ГК ТОЧНО и Николая Андреевича за аппарат УЗИ. Высоко ценим ваш вклад и проявленные душевные качества — участие, неравнодушие и заботу! Такие добрые поступки делают мир лучше, подают пример, становятся образцом милосердия и заботы о тех, кто в этом нуждается», — сказал директор геронтологического центра Александр Кормилов.

Благотворительный фонд не впервые поддерживает «Екатеринодар». В честь Дня Победы благодаря ГК ТОЧНО и «ТОЧНО Добро» на заборе геронтологического центра появился красочный мурал, а его подопечным подарили большой плазменный телевизор, наборы для рукоделия, раскраски и планшеты для рисования.

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