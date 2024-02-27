ГК ТОЧНО запустила творческий конкурс для школьников из Краснодарского края

Поучаствовать в «ДОБРО ТУР ТОЧНО» могут все желающие возрастом от 12 до 16 лет. Главный приз — поездка на международную выставку-форум «Россия» в Москве в апреле 2024 года.

Отправить заявку на конкурс можно до 11 марта . Для этого нужно:

15 марта 2024 года жюри объявит победителей, а 21 апреля они отправятся на выставку в Москву.

В фонде отмечают, что в Краснодарском крае много одаренных детей, но не у каждой семьи есть финансовая возможность отправить ребенка на международный форум «Россия», где он мог бы заявить о себе на широкую аудиторию. ТОЧНО дает школьникам возможность раскрыть свои таланты. В компании уверены: «ДОБРО ТУР ТОЧНО» замотивирует детей на новые свершения.

«ТОЧНО ДОБРО» не впервые поддерживает талантливых детей из Краснодарского края. В феврале 2023 года фонд стал партнером регионального отборочного тура всероссийского фестиваля «Добрая волна», в котором выступили дети от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ребята соревновались в вокале, пении, игре на музыкальных инструментах, хореографии и сценическом искусстве. Главным призом фонда ТОЧНО ДОБРО стало годовое обучение для одного из участников в «Академии Игоря Крутого».

Фонд «ТОЧНО ДОБРО» основали в 2022 году. Его сотрудники вкладывают ресурсы в развитие спорта, оказывают помощь семьям в непростых жизненных обстоятельствах и продвигают духовность.