ГК ТОЧНО запустила творческий конкурс для школьников из Краснодарского края

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Краснодарский край

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  • © Фото Сергея Журавлева
    © Фото Сергея Журавлева

Фонд «ТОЧНО ДОБРО» (входит в группу компаний ТОЧНО, генеральный директор — Николай Амосов) объявил о старте детского конкурса «ДОБРО ТУР ТОЧНО»

Цель конкурса — поддержать школьников, добившихся успехов в учебной, спортивной, культурной и волонтерской деятельности.

Поучаствовать в «ДОБРО ТУР ТОЧНО» могут все желающие возрастом от 12 до 16 лет. Главный приз — поездка на международную выставку-форум «Россия» в Москве в апреле 2024 года.

Отправить заявку на конкурс можно до 11 марта. Для этого нужно:

  • снять видеовизитку с рассказом о своих увлечениях, мечтах и планах на будущее;
  • написать эссе на тему «Каким я вижу свой населенный пункт через 50 лет, и какой я могу внести вклад в его развитие».

15 марта 2024 года жюри объявит победителей, а 21 апреля они отправятся на выставку в Москву.

Подробные условия конкурса

  • Символ фонда «ТОЧНО ДОБРО» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    Символ фонда «ТОЧНО ДОБРО» © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

В фонде отмечают, что в Краснодарском крае много одаренных детей, но не у каждой семьи есть финансовая возможность отправить ребенка на международный форум «Россия», где он мог бы заявить о себе на широкую аудиторию. ТОЧНО дает школьникам возможность раскрыть свои таланты. В компании уверены: «ДОБРО ТУР ТОЧНО» замотивирует детей на новые свершения.

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«ТОЧНО ДОБРО» не впервые поддерживает талантливых детей из Краснодарского края. В феврале 2023 года фонд стал партнером регионального отборочного тура всероссийского фестиваля «Добрая волна», в котором выступили дети от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ребята соревновались в вокале, пении, игре на музыкальных инструментах, хореографии и сценическом искусстве. Главным призом фонда ТОЧНО ДОБРО стало годовое обучение для одного из участников в «Академии Игоря Крутого».

Фонд «ТОЧНО ДОБРО» основали в 2022 году. Его сотрудники вкладывают ресурсы в развитие спорта, оказывают помощь семьям в непростых жизненных обстоятельствах и продвигают духовность.

Как писали Юга.ру, многодетным семьям в Краснодарском крае будут компенсировать стоимость обучения в колледжах.

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