В Краснодаре могут увеличить курортный сбор

В первом квартале 2024 года его объем составил 125 млн рублей. В целом за время действия эксперимента по его взиманию Краснодарский край получил 2,1 млрд рублей.

«Благодаря курортному сбору муниципалитеты получают дополнительные возможности проводить благоустройство, украшать существующие и создавать новые общественные пространства. Не так давно география курортного сбора была расширена за счет территорий с высоким курортным потенциалом. Думаю, в перспективе он появится и на других территориях», — рассказал Юрий Бурлачко.

Также он предложил изучить возможность по увеличению размера курортного сбора на Кубани.

В 2023 году Краснодарский край получил от курортного сбора 742,2 млн рублей. Сейчас эксперимент по его взиманию действует в 16 муниципалитетах региона.