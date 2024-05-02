ГК ТОЧНО вошла в топ-5 рейтинга российских застройщиков по потребительским качествам жилья

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) занял 4 место во всероссийском рейтинге ЕРЗ.РФ по потребительским качествам жилых комплексов

Портал ЕРЗ.РФ опубликовал рейтинг российских девелоперов с объемом стройки от 500 тыс. кв. метров по потребительским качествам жилых комплексов (по состоянию на 1 мая). Каждый объект оценивали по 133 параметрам — от технических характеристик дома и квартир до количества продуктовых магазинов в шаговой доступности, наличия детской площадки с усовершенствованным покрытием, фитнес-центра с бассейном, мест для колясок и велосипедов, детсадов школ и т.п.

В ТОЧНО объяснили, что лидерство в рейтинге по потребительским качествам очень важно и накладывает на компанию еще большую ответственность перед покупателем, так как менно эта позиция — один из важных критериев при покупке дома. Она показывает, какие жилые комплексы комфортны для проживания, имеют развитую социальную инфраструктуру, транспортную доступность и благоустройство.

ТОЧНО также входит в топ-3 рейтингов ЕРЗ.РФ по объемам текущего строительства и потребительским качествам ЖК в Краснодарском крае и занимает 6 место по объему строительства в России. По состоянию на 1 мая ТОЧНО возводит более 1 500 000 кв. метров жилья.

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ГК ТОЧНО строит с 2013 года, входит в список системообразующих предприятий России и является одним из крупнейших застройщиков страны уже более 5 лет. Девелопер реализует проекты в пяти регионах и 12 городах: Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире, Тихорецке, Анапе, Белгороде, Ялте, Сочи, Ростове-на-Дону, Казани и Зеленодольске.