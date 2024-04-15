В Краснодаре 57% студентов готовы использовать нейросети в образовании — опрос

50% опрошенных отметили, что доля участия нейросетей в итоговом результате будет составлять до 20%, у 33% респондентов — 20-40%. В список топ-инструментов вошли YandexGPT (54%), боты в телеграме (47%), Шедеврум (35%).

Респонденты считают, что технологии могут облегчить поиск источников и данных для курсовых и лабораторных работ (31%), сверстать и обработать изображения (28%), помочь в решении различных учебных задач (24%). Также опрос НИУ ВШЭ показал, что студенты готовы задействовать искусственный интеллект для подготовки докладов (56%), рефератов (33%) и эссе (29%).

При этом 33% студентов из Краснодара отметили, что сгенерированной информации доверять можно только при условии фактчекинга. 43% опрошенных запрашивают у искусственного интеллекта ссылки на источники, 17% проверяют каждое предложение на соответствие действительности, а 16% сверяют только цифры, даты, места событий.

24% респондентов считают, что любую информацию, полученную из интернета, нужно перепроверять. 38% доверяют данным, полученным только из авторитетных источников.

Участники опроса рассказали, что в учебных заведениях Краснодара спокойно реагируют на то, что студенты применяют современные технологии в образовательных целях. 52% респондентов никогда не сталкивались с критикой от преподавателей из-за использования нейросетей, 10% — всего несколько раз. А 9% отметили, что преподаватели поощряли подобную практику.

19% студентов не готовы использовать нейросети на экзамене, даже если преподаватель даст на это разрешение. 24% прибегли бы к такой возможности, еще 24% — что это мешало бы им сконцентрироваться на заданиях.

Опрос проводили методом онлайн-анкетирования в марте 2024 года среди 1382 респондентов в возрасте от 18 лет из городов-миллионников