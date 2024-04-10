YandexART открыли для тестирования. Показываем, как нейросеть видит Краснодар и Сочи будущего

Юга.ру попросили нейросеть YandexART нарисовать Краснодар и Сочи будущего

YandexART стала доступна для бесплатного тестирования. По текстовому запросу нейросеть создает иллюстрации, дизайн-макеты, рекламные объявления и многое другое. Количество запросов без оплаты ограничено. Редакция Юга.ру попросила нейросеть создать изображение Краснодара в 3000 году. Модель сгенерировала картинку, на которой видно реку, мост, набережную и футуристические здания, которые будто напечатали на 3D-принтере.

© Изображение сгенерировано YandexART

А так нейросеть видит Сочи в 3000 году:

© Изображение сгенерировано YandexART

А каким был бы Краснодар, если бы весь город построили в стиле парка «Краснодар»? Мы спросили YandexART. Вот что нарисовала нейросеть:

© Изображение сгенерировано YandexART

Еще мы попросили модель сгенерировать, как будет выглядеть кинотеатр «Аврора» в Краснодаре после реконструкции. Таким здание увидела нейросеть:

© Изображение сгенерировано YandexART