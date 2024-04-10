YandexART открыли для тестирования. Показываем, как нейросеть видит Краснодар и Сочи будущего

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано YandexART
    © Изображение сгенерировано YandexART

Юга.ру попросили нейросеть YandexART нарисовать Краснодар и Сочи будущего

YandexART стала доступна для бесплатного тестирования. По текстовому запросу нейросеть создает иллюстрации, дизайн-макеты, рекламные объявления и многое другое. Количество запросов без оплаты ограничено.

Редакция Юга.ру попросила нейросеть создать изображение Краснодара в 3000 году. Модель сгенерировала картинку, на которой видно реку, мост, набережную и футуристические здания, которые будто напечатали на 3D-принтере.

  • © Изображение сгенерировано YandexART
    © Изображение сгенерировано YandexART

А так нейросеть видит Сочи в 3000 году:

  • © Изображение сгенерировано YandexART
    © Изображение сгенерировано YandexART

А каким был бы Краснодар, если бы весь город построили в стиле парка «Краснодар»? Мы спросили YandexART. Вот что нарисовала нейросеть:

  • © Изображение сгенерировано YandexART
    © Изображение сгенерировано YandexART

Еще мы попросили модель сгенерировать, как будет выглядеть кинотеатр «Аврора» в Краснодаре после реконструкции. Таким здание увидела нейросеть:

  • © Изображение сгенерировано YandexART
    © Изображение сгенерировано YandexART

Напомним, ранее Ставропольский телеканал создал ведущую прогноза погоды Снежану Туманову с помощью нейросети. А здесь можно посмотреть, как выглядел бы Краснодар в мире «Барби».

Аврора Краснодар Сергей Галицкий Сочи Технологии Яндекс

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