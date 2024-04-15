Между Анапой и Темрюком запустят сезонную электричку

С 1 мая по 30 сентября на участке Анапа – Темрюк ежедневно будет ходить электричка

Поезд № 6817/6818 будет выезжать из Анапы в 05:27. Электричка проследует через Гостагаевскую, Юровский, Красную Стрелу и ОП 3 км. Прибытие в Темрюк — в 06:34. Следующий рейс №6819/6820 стартует в 16:42. В Темрюке пассажиры будут в 17:49.

Поезд № 6821/6822 сообщением Темрюк — Анапа будет выезжать в 07:04 и прибывать на курорт в 08:15. Следующее отправление из Темрюка назначено на 18:20, в Анапе пассажиры окажутся в 19:28.