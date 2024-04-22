Женский ФК «Краснодар» одержал самую крупную победу в истории российского футбола

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 апреля в молодежном первенстве среди женских команд состоялся матч первого тура группы Б «Краснодар» — «Факел»

Встреча завершилась победой девушек из «Краснодара» со счетом 24:0. Этот счет стал самым крупным в истории российского футбола на профессиональном уровне.

Предыдущее достижение зафиксировали в матче женской команды «Краснодара» против «Кубани» в 2022 году. Тогда игра завершилась со счетом 11:0.

Женская футбольная команда «Краснодар» основана 14 февраля 2020 года и входит в структуру основного клуба. Шестое место в чемпионате 2020 года пока является наибольшим достижением. В сезоне 2021 и 2023 годов& было девятое место, в сезоне 2022 — восьмое.

Как писали Юга.ру, мужская команда «Краснодара», выступающая в Российской Премьер-лиге, 19 апреля обыграла «Факел» со счетом 2:0. Матч проходил на домашнем поле. Счёт хозяева открыли во втором тайме. Первый гол забил бразилец Виктор Са, второй мяч в ворота противника отправил Джон Кордоба. 

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