Женский ФК «Краснодар» одержал самую крупную победу в истории российского футбола

Встреча завершилась победой девушек из «Краснодара» со счетом 24:0. Этот счет стал самым крупным в истории российского футбола на профессиональном уровне.

Предыдущее достижение зафиксировали в матче женской команды «Краснодара» против «Кубани» в 2022 году. Тогда игра завершилась со счетом 11:0.

Женская футбольная команда «Краснодар» основана 14 февраля 2020 года и входит в структуру основного клуба. Шестое место в чемпионате 2020 года пока является наибольшим достижением. В сезоне 2021 и 2023 годов& было девятое место, в сезоне 2022 — восьмое.