В Туапсинском районе построят отель за 8 млрд рублей

В поселке Агой Туапсинского района в третьем квартале 2024 года начнется строительство гостиничного комплекса премиум-класса «Гранд Отель Агой Resort & SPA 5*»

Инвестиционное соглашение заключили в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, глава Туапсинского района Сергей Бойко и АО «Турбаза «Волна». Инвестиции в проект составят более 8 млрд рублей.

Площадь комплекса составит 7 га. В него войдут гостиница из десяти корпусов на 1 тыс. мест, спа-центр, ресторан, детская игровая зона, бассейны, амфитеатр, тренажерный зал, парковка и конференц-зал. Одновременно он сможет принимать 2,5 тыс. гостей.

Туристический объект предоставит около 700 новых рабочих мест. Открыть отель планируют в 2028 году.