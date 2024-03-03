Предварительно, первые туристы смогут отдыхать в «Новой Анапе» в 2030 году

Представитель «Корпорации Туризм.РФ» Дмитрий Смиркин рассказал, что курорт «Новая Анапа» примет первых туристов в 2030 году, сообщил «Коммерсант-Кубань».

Смиркин добавил, что в первой половине 2024 года планируется закончить разработку мастер-плана будущей туристической территории. Также неделю назад сформировали координационный совет, который должен обеспечить всестороннюю экспертную оценку предпроектных решений.

Сейчас «Туризм.РФ» взаимодействует с 25 потенциальными инвесторами проекта. Среди них есть и региональные компании.

Как писали Юга.ру, «Новая Анапа» — проект всесезонного семейного курорта. Его реализацию оценили в 500 млрд рублей.

По данным одного из сервисов бронирований, проект будет приносить около 8 млрд налогов в год и удержит внутри страны примерно 80 млрд рублей.