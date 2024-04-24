Курорт «Роза Хутор» стал лидером по реализации всероссийской программы терапевтического спорта «Лига Мечты»

Занятия горными лыжами проводят по специально разработанной методике для людей с диагнозами разной степени тяжести. Для тренировок используют запатентованное «Лигой мечты» оборудование — сноу-слайдеры. В этом зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» приобрел два новых экземпляра. Тренировки с их использованием проводят инструкторы, которые прошли соответствующее обучение, — на курорте подготовили 10 таких специалистов.

Во время занятий происходит пассивная мобилизация позвоночника и активизируется мышечная память. В итоге дети с церебральным параличом сложной формы со временем начинают стоять и даже ходить, невербальные ребята с аутизмом — разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания. Больших успехов добиваются также люди с нарушениями зрения и слуха.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Для участников программы и их сопровождающих на «Роза Хутор» доступны проход на подъемники вне очереди, прокат оборудования, бесплатные ски-пассы и парковочные места. Большинство занятий по программе терапевтического спорта на «Роза Хутор» в сезоне 2023/2024 провели за счет курорта и благотворительных средств АНО «Спортклуб «Роза».

АНО «Лига Мечты» (до 2020 года — «Лыжи Мечты») основали в 2014 году актер и режиссер Сергей Белоголовцев и его супруга Наталья. Они обнаружили положительный эффект от занятий горнолыжным спортом у сына Евгения с диагнозом ДЦП и решили создать новое для России направление реабилитации. Сегодня в «Лиге Мечты» занимаются около 12 тыс. человек в более чем 50 центрах 46 регионов страны. Занятия проводят 1200 подготовленных инструкторов. Суммарно в этом зимнем сезоне в России прошло свыше 14 тыс. часов занятий, из них на курорте «Роза Хутор» — 1773 часа.

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«На «Роза Хутор» программа работает уже седьмой сезон. За это время участниками занятий стали более тысячи человек из 30 регионов страны. Курорт является неизменным лидером по реализации программы реабилитации. В этом году занятия прошли 166 учеников возрастом от 4 до 40 лет из более чем 50 городов. «Роза Хутор» — лучшая в стране площадка для занятий терапевтическим спортом, здесь максимально доступная среда, обширная и разнообразная зона катания. Для участников нашей программы возможность попасть в настоящие большие горы — восторг и непередаваемые эмоции. Очень приятно доброжелательное и уважительное отношение сотрудников курорта и всех его служб к нашим детям и их родителям, — рассказала основатель программы терапевтического спорта «Лига Мечты» Наталья Белоголовцева.