Две уроженки Краснодарского края вошли в список Forbes «30 до 30»
Forbes опубликовал лонг-лист рейтинга «30 до 30»
В ежегодный список входят те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже международном уровне в сферах бизнеса, искусства, спорта, науки, управления, медиа и других направлениях.
В рейтинг вошли две уроженки Краснодарского края — Олеся Иванченко и Александра Жаркова. Обе девушки отмечены в категории «Новые медиа».
Олеся Иванченко родилась в станице Калужской. В юности играла в КВН, сейчас — блогер и комик. Девушка наиболее известна как ведущая шоу «Натальная карта» на YouTube-канале easycom. Самый популярный из выпусков шоу с Антоном Шастуном набрал 10 млн просмотров.
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Александря Жаркова — соосновательница коммуникационного агентства Setters, разрабатывающего контент-стратегии, рекламу и дизайн для сайтов. Её компания стала широко известна в 2017 году после кейса «Пышечной 1958» в Санкт-Петербурге, когда агентство привлекло внимание аудитории провокационными фото в соцсетях. По словам Жарковой, суммарная выручка подконтрольных Setters активов в 2023 году составила около 650 млн рублей.
Ранее в рейтинг Forbes «30 до 30» входили операционный директор фудтех-стартапа Qummy Никита Черкасский из Краснодара, битмейкер Валерий Зайцев из Крымска с псевдонимом DVRST, экоблогер Марина Сморыгина из Туапсе, основательница фонда «Открытая среда» Анна Малова из Краснодара, дизайнер Роман Уваров из Майкопа, блогер Настя Радзинская из Туапсе.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил рейтинг курортов с самым дорогим отдыхом в апреле.