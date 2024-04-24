Две уроженки Краснодарского края вошли в список Forbes «30 до 30»

В ежегодный список входят те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже международном уровне в сферах бизнеса, искусства, спорта, науки, управления, медиа и других направлениях.

В рейтинг вошли две уроженки Краснодарского края — Олеся Иванченко и Александра Жаркова. Обе девушки отмечены в категории «Новые медиа».

Олеся Иванченко родилась в станице Калужской. В юности играла в КВН, сейчас — блогер и комик. Девушка наиболее известна как ведущая шоу «Натальная карта» на YouTube-канале easycom. Самый популярный из выпусков шоу с Антоном Шастуном набрал 10 млн просмотров.