Рестораны ЮФО вошли в топ-30 по России

На 13-й строчке разместился ростовский ресторан Leo Wine & Kitchen, на 16-й — сочинский «Баран-рапан», на 18-й — новороссийская «Винотеррия», на 28-й — краснодарское заведение «Угли-угли». Полный список можно посмотреть на сайте.

Кроме того, Максима Кочнева, который отвечает за винную карту «Баран-рапан», признали лучшим сомелье страны.