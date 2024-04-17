Рестораны ЮФО вошли в топ-30 по России

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com
    © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com

Российская премия в области гастрономической культуры Wheretoeat опубликовала рейтинг лучших ресторанов

Первое место занял Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург), следом идут Savva (Москва), Ava (Москва), Birch (Санкт-Петербург), Olluco (Москва) и Loona (Москва).

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На 13-й строчке разместился ростовский ресторан Leo Wine & Kitchen, на 16-й — сочинский «Баран-рапан», на 18-й — новороссийская «Винотеррия», на 28-й — краснодарское заведение «Угли-угли». Полный список можно посмотреть на сайте.

Кроме того, Максима Кочнева, который отвечает за винную карту «Баран-рапан», признали лучшим сомелье страны. 

Как писали Юга.ру, интерьер ресторана в Японском саду Краснодара попал в топ-30 лучших по всей стране. Проектом занимался Максим Рымарь из архитектурного бюро Rymar studio.

Еда Краснодар Новороссийск Рестораны Рестораторы Ростов-на-Дону Сочи

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