Рестораны ЮФО вошли в топ-30 по России
Российская премия в области гастрономической культуры Wheretoeat опубликовала рейтинг лучших ресторанов
Первое место занял Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург), следом идут Savva (Москва), Ava (Москва), Birch (Санкт-Петербург), Olluco (Москва) и Loona (Москва).
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На 13-й строчке разместился ростовский ресторан Leo Wine & Kitchen, на 16-й — сочинский «Баран-рапан», на 18-й — новороссийская «Винотеррия», на 28-й — краснодарское заведение «Угли-угли». Полный список можно посмотреть на сайте.
Кроме того, Максима Кочнева, который отвечает за винную карту «Баран-рапан», признали лучшим сомелье страны.
Как писали Юга.ру, интерьер ресторана в Японском саду Краснодара попал в топ-30 лучших по всей стране. Проектом занимался Максим Рымарь из архитектурного бюро Rymar studio.