Жителям Краснодарского края запретили посещать леса до 14 мая

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На Кубани ограничили посещения лесов из-за высокой опасности пожаров

В Краснодарском крае с 24 апреля по 14 мая действуют ограничения на пребывание жителей региона в лесах и въезд в них на транспорте. Запрет ввели в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщает краевой лесопожарный центр.

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Ограничения не распространяются на лиц, проводящих работы по охране лесов от пожаров и использующих лесные участки по договорам аренды.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 24 по 25 апреля местами в западной половине Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Также в этот период в регионе возможна высокая опасность пожаров четвертого класса.

Спасатели предупреждают, что особый противопожарный режим ввели в 39 муниципальных образованиях Краснодарского края.

Как писали ранее Юга.ру, краснодарцев ожидает аномально жаркий конец апреля. Воздух прогреется до 35 °С.

Лесное хозяйство Пожароопасность Пожары Экология

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Жителям Краснодарского края запретили посещать леса до 14 мая
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