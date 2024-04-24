Жителям Краснодарского края запретили посещать леса до 14 мая

В Краснодарском крае с 24 апреля по 14 мая действуют ограничения на пребывание жителей региона в лесах и въезд в них на транспорте. Запрет ввели в целях обеспечения пожарной безопасности. Об этом сообщает краевой лесопожарный центр.

Ограничения не распространяются на лиц, проводящих работы по охране лесов от пожаров и использующих лесные участки по договорам аренды.



По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 24 по 25 апреля местами в западной половине Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Также в этот период в регионе возможна высокая опасность пожаров четвертого класса.



Спасатели предупреждают, что особый противопожарный режим ввели в 39 муниципальных образованиях Краснодарского края.