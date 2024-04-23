Краснодарцев ожидает аномально жаркий конец апреля. Воздух прогреется до 35 °С
В Краснодаре к концу рабочей недели температура воздуха поднимется до 35 °С
В Краснодаре, в четверг, 25 апреля ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 17-19 °С, а днем 33-35 °С. Ветер слабый, сообщает «Фобос».
При этом 26 апреля в городе возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха в Краснодаре ночью 18-20 °С. Днем столбик термометра будет на уровне 31 °С.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 23 по 24 апреля в регионе, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье, ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.
Спасатели предупреждают, что 23 апреля местами в северо-западных районах Кубани, а также 24 апреля в западной половине края возможна чрезвычайная опасность пожаров пятого класса.
Напомним, что 22 апреля сотрудники МЧС зафиксировали четвертый класс пожароопасности в 37 муниципальных образованиях региона.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае до 24 апреля будет тепло, ветрено и без осадков.