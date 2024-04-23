Краснодарцев ожидает аномально жаркий конец апреля. Воздух прогреется до 35 °С

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре к концу рабочей недели температура воздуха поднимется до 35 °С

В Краснодаре, в четверг, 25 апреля ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью 17-19 °С, а днем 33-35 °С. Ветер слабый, сообщает «Фобос».

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При этом 26 апреля в городе возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха в Краснодаре ночью 18-20 °С. Днем столбик термометра будет на уровне 31 °С.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 23 по 24 апреля в регионе, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье, ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Спасатели предупреждают, что 23 апреля местами в северо-западных районах Кубани, а также 24 апреля в западной половине края возможна чрезвычайная опасность пожаров пятого класса.

Напомним, что 22 апреля сотрудники МЧС зафиксировали четвертый класс пожароопасности в 37 муниципальных образованиях региона.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае до 24 апреля будет тепло, ветрено и без осадков.

Краснодар Погода Пожароопасность Черное море Штормовые предупреждения

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Краснодарцев ожидает аномально жаркий конец апреля. Воздух прогреется до 35 °С
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