Краснодарцев ожидает аномально жаркий конец апреля. Воздух прогреется до 35 °С

При этом 26 апреля в городе возможен небольшой дождь с грозой. Температура воздуха в Краснодаре ночью 18-20 °С. Днем столбик термометра будет на уровне 31 °С.



По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, с 23 по 24 апреля в регионе, в том числе в Краснодаре и на Черноморском побережье, ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Спасатели предупреждают, что 23 апреля местами в северо-западных районах Кубани, а также 24 апреля в западной половине края возможна чрезвычайная опасность пожаров пятого класса.



Напомним, что 22 апреля сотрудники МЧС зафиксировали четвертый класс пожароопасности в 37 муниципальных образованиях региона.