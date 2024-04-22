В Краснодарском крае повысилась опасность пожаров

На Кубани действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

С 22 по 23 апреля местами в северо-западных районах Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также с 23 по 25 апреля в предгорьях и низких горах Сочи ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.



По данным спасателей, особый противопожарный режим ввели в 37 муниципальных образованиях региона.



22 апреля сотрудники МЧС установили четвертый класс опасности пожаров в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Брюховецком, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Крыловском, Красноармейском, Калининском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Лабинском, Ленинградском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Северском, Староминском, Тбилисском, Темрюкском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах, а также в Армавире, Горячем Ключе и Краснодаре.