В Краснодарском крае повысилась опасность пожаров

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

На Кубани действует штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности

С 22 по 23 апреля местами в северо-западных районах Кубани ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Также с 23 по 25 апреля в предгорьях и низких горах Сочи ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

По данным спасателей, особый противопожарный режим ввели в 37 муниципальных образованиях региона.

22 апреля сотрудники МЧС установили четвертый класс опасности пожаров в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Брюховецком, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Ейском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Крыловском, Красноармейском, Калининском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Лабинском, Ленинградском, Мостовском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Приморско-Ахтарском, Славянском, Северском, Староминском, Тбилисском, Темрюкском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском, Усть-Лабинском, Щербиновском районах, а также в Армавире, Горячем Ключе и Краснодаре.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае с 22 по 24 апреля будет тепло, ветрено и без осадков. Подробный прогноз погоды можно прочитать здесь.

Безопасность Краснодар МЧС Пожароопасность Сочи Штормовые предупреждения

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В Краснодарском крае повысилась опасность пожаров
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