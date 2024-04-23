Собачий торт и мастер-классы грумеров. В Краснодаре состоится фестиваль дружелюбных пород

Краснодарский край

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  • © Изображение freepik, ru.freepik.com
    © Изображение freepik, ru.freepik.com

В торговом квартале «Центр города» в Краснодаре 28 апреля пройдет фестиваль собак дружелюбных пород (12+)

Можно будет увидеть многочисленных корги, джек-расселов, мальтипу, такс, французских булей и многих других. 

В программе:

  • конкурс на лучший семейный образ;
  • перформанс от художника;
  • мастер-классы от топовых грумеров;
  • поедание праздничного собачьего торта;
  • розыгрыши призов.

Начало в 11:00 на центральной площади торгового квартала «Центр города», который находится на улице Красная, 176. Вход свободный.

Подробности можно узнать по ссылке.

Как писали Юга.ру, численность домашних питомцев в России за три года выросла на 11% и достигла 74,8 млн. В Краснодаре животных зафиксировали 418 тыс.: кошек 311 тыс. (+26%), собак — 107 тыс. (+22%).

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Собачий торт и мастер-классы грумеров. В Краснодаре состоится фестиваль дружелюбных пород
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