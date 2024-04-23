Собачий торт и мастер-классы грумеров. В Краснодаре состоится фестиваль дружелюбных пород
В торговом квартале «Центр города» в Краснодаре 28 апреля пройдет фестиваль собак дружелюбных пород (12+)
Можно будет увидеть многочисленных корги, джек-расселов, мальтипу, такс, французских булей и многих других.
В программе:
- конкурс на лучший семейный образ;
- перформанс от художника;
- мастер-классы от топовых грумеров;
- поедание праздничного собачьего торта;
- розыгрыши призов.
Начало в 11:00 на центральной площади торгового квартала «Центр города», который находится на улице Красная, 176. Вход свободный.
Подробности можно узнать по ссылке.
Как писали Юга.ру, численность домашних питомцев в России за три года выросла на 11% и достигла 74,8 млн. В Краснодаре животных зафиксировали 418 тыс.: кошек 311 тыс. (+26%), собак — 107 тыс. (+22%).