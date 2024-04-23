В торговом квартале «Центр города» в Краснодаре 28 апреля пройдет фестиваль собак дружелюбных пород (12+)

Можно будет увидеть многочисленных корги, джек-расселов, мальтипу, такс, французских булей и многих других.

В программе:

конкурс на лучший семейный образ;

перформанс от художника;

мастер-классы от топовых грумеров;

поедание праздничного собачьего торта;

розыгрыши призов.

Начало в 11:00 на центральной площади торгового квартала «Центр города», который находится на улице Красная, 176. Вход свободный.

Подробности можно узнать по ссылке.