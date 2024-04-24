В Новороссийске к курортному сезону готовят 24 пляжа

Краснодарский край

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  • Набережная в Новороссийске © Фото Сергея Сухорукова, unsplash.com
    Набережная в Новороссийске © Фото Сергея Сухорукова, unsplash.com

На территории Новороссийска в курортный сезон будут работать 24 пляжа, сейчас территории приводят в порядок

В городе 13 муниципальных пляжей, 11 — ведомственных. «Мысхако» в 2023 году получил краевую субсидию на обновление инфраструктуры. Здесь установят новые шатры, зонты, шезлонги и теневые навесы.

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На пляже в Южной Озереевке уже восстановили плитку на входе, сейчас обновляют туалеты и душевые, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

О том, какие работы ведутся на остальных пляжах, информации от властей нет.

Как писали Юга.ру, два пляжа в районе Дагомыса в Сочи объединят набережной. Сейчас готовят планировку береговой галечной полосы и основание для брусчатого покрытия.

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