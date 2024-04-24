В Новороссийске к курортному сезону готовят 24 пляжа

На территории Новороссийска в курортный сезон будут работать 24 пляжа, сейчас территории приводят в порядок

В городе 13 муниципальных пляжей, 11 — ведомственных. «Мысхако» в 2023 году получил краевую субсидию на обновление инфраструктуры. Здесь установят новые шатры, зонты, шезлонги и теневые навесы.

На «Нептуне» появится волейбольная площадка и навесы для льготных групп населения. Там же обустроят спуск для маломобильных граждан.

На пляже в Южной Озереевке уже восстановили плитку на входе, сейчас обновляют туалеты и душевые, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Андрей Кравченко.

О том, какие работы ведутся на остальных пляжах, информации от властей нет.