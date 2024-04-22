В Сочи в районе Дагомыса объединят два пляжа

Два пляжа в районе Дагомыса в Сочи объединят набережной

Там уже проложили инженерные сети, провели освещение. Сейчас готовят планировку береговой галечной полосы и основание для брусчатого покрытия. Инфраструктуру приведут к стандартам доступности.

Протяженность единой набережной составит 300 метров. Работы должны завершить до 1 июня.

Напомним, в Центральном районе Сочи к летнему сезону благоустроят 19 пляжей на 400 млн рублей. Всего на курорте к лету откроется более 170 муниципальных мест отдыха у моря.