В Сочи в районе Дагомыса объединят два пляжа
Два пляжа в районе Дагомыса в Сочи объединят набережной
Там уже проложили инженерные сети, провели освещение. Сейчас готовят планировку береговой галечной полосы и основание для брусчатого покрытия. Инфраструктуру приведут к стандартам доступности.
Протяженность единой набережной составит 300 метров. Работы должны завершить до 1 июня.
Напомним, в Центральном районе Сочи к летнему сезону благоустроят 19 пляжей на 400 млн рублей. Всего на курорте к лету откроется более 170 муниципальных мест отдыха у моря.
Как писали Юга.ру, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил пляжи Ейска и поручил их благоустроить. По словам главы Ейского района Роман Бублик, муниципалитет сейчас ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков.