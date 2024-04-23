Краснодарский край вошел в топ-20 регионов РФ по производству пива

Ростовская область и Краснодарский край заняли 14-е и 18-е места в рейтинге регионов России по производству пива

Ассоциация производителей пива, солода и напитков уточнила, что «Ростовская область в свою очередь занимает первое место в перечне регионов с наибольшим приростом производства пивоваренной продукции в натуральном выражении». Также среди регионов, лидирующих по темпам роста, значатся Карачаево-Черкессия, Дагестан и Адыгея.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслава Мамонтова, юг России может занять особое место в развитии хмелеводства, поскольку именно здесь могут произрастать горькие сорта хмеля. Он считает, что Краснодарский край может стать площадкой для развития хмелеводства в России.

Четверть всего потребления пива в РФ приходится на Московскую область, Москву, Свердловскую область и Краснодарский край. На Кубани это, вероятно, связано с туризмом.