В Краснодарском крае спрос на алкоголь увеличился на 13%

В Краснодарском крае объем розничной продажи алкогольной продукции в 2023 году вырос на 13,5% и составил 351,3 млн литров

Самым популярным напитком в регионе стало пиво. Его продажи составили 248,8 млн л, что 70,8% от общего объема. Второе место заняли «тихие» вина с долей 8,8%, третью строчку заняла водка (7%). Об этом РБК сообщил департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона.

Локальную алкогольную продукцию реализовали на 96,8 млн литров. Это на 6,6% больше показателей 2022 года и 27,5% от общего объема.

Как писали Юга.ру, в России стали чаще диагностировать алкоголизм. Краснодарский край уступил Ростовской области звание самого пьющего региона в ЮФО.

Кроме того, Госдума РФ предлагает правительству включить зарубежное пиво и пивную продукцию в перечень товаров, запрещенных к ввозу из недружественных стран. Речь о США, государствах Европейского союза, Канады, Австралии и Норвегии.