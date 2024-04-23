В Краснодаре ко Дню Победы отремонтируют мемориал «Вечный Огонь»

«В 2020 году здесь была масштабная реконструкция. Сейчас мы приведем в порядок постамент», — рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.



11 апреля «Блокнот» обратил внимание, что перед памятником установили баннер, на котором изображен мемориал с горящим пламенем. При этом сам Вечный огонь на площади Памяти Героев погас. Вечером 13 апреля данный баннер уже убрали, а огонь горел.



По данным администрации, в Краснодаре ко Дню Победы отремонтируют памятники военной истории. На них восстановят утраченную плитку и обновят покрытие.