В Краснодаре ко Дню Победы отремонтируют мемориал «Вечный Огонь»

Краснодарский край

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  • © Фото администрации Краснодара, krd.ru
    © Фото администрации Краснодара, krd.ru

Власти Краснодара рассказали о ремонтно-восстановительных работах на мемориале «Вечный Огонь»

На время ремонта на мемориале приостановят подачу газа. Горелку планируют отключить 24 апреля с 8:00 до 18:00, сообщила пресс-служба мэрии Краснодара. 

Память о войне:

«В 2020 году здесь была масштабная реконструкция. Сейчас мы приведем в порядок постамент», — рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

11 апреля «Блокнот» обратил внимание, что перед памятником установили баннер, на котором изображен мемориал с горящим пламенем. При этом сам Вечный огонь на площади Памяти Героев погас. Вечером 13 апреля данный баннер уже убрали, а огонь горел.

По данным администрации, в Краснодаре ко Дню Победы отремонтируют памятники военной истории. На них восстановят утраченную плитку и обновят покрытие.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре отреставрируют памятник «Аврора».

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В Краснодаре ко Дню Победы отремонтируют мемориал «Вечный Огонь»
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