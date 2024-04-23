В Краснодаре ко Дню Победы отремонтируют мемориал «Вечный Огонь»
Власти Краснодара рассказали о ремонтно-восстановительных работах на мемориале «Вечный Огонь»
На время ремонта на мемориале приостановят подачу газа. Горелку планируют отключить 24 апреля с 8:00 до 18:00, сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.
Память о войне:
«В 2020 году здесь была масштабная реконструкция. Сейчас мы приведем в порядок постамент», — рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.
11 апреля «Блокнот» обратил внимание, что перед памятником установили баннер, на котором изображен мемориал с горящим пламенем. При этом сам Вечный огонь на площади Памяти Героев погас. Вечером 13 апреля данный баннер уже убрали, а огонь горел.
По данным администрации, в Краснодаре ко Дню Победы отремонтируют памятники военной истории. На них восстановят утраченную плитку и обновят покрытие.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре отреставрируют памятник «Аврора».