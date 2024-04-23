В мае ФК «Краснодар» сыграет с «Ахматом», «Спартаком», «Сочи» и «Динамо»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мае футбольный клуб «Краснодар» ждут четыре матча в Российской Премьер-Лиге

4 мая состоится домашний матч с грозненским «Ахматом» в рамках 27-го тура. 11 мая будет выездная игра с московским «Спартаком». Начало в 16:30, будет вестись прямая трансляция.

Карта болельщика::

18 мая ФК «Краснодар» на гостевом поле сразиться с «Сочи». 25 мая команда примет у себя московское «Динамо». Билеты на домашние матчи доступны на сайте.

Для посещения матчей МИР Российской Премьер-Лиги обязательна персонифицированная карта болельщика (Fan ID). Узнайте, как её получить, по этой ссылке.

Как писали Юга.ру, женский ФК «Краснодар» одержал самую крупную победу в истории российского футбола. Встреча с «Факелом» завершилась со счетом 24:0.

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