В Центральном районе Сочи к летнему сезону благоустроят 19 пляжей на 400 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

Власти Сочи рассказали об обустройстве городских пляжей к курортному сезону

Летом в Сочи откроют обновленный пляж «Ривьера». Он объединит в одну благоустроенную территорию три пляжные территории до устья реки Сочи. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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По данным администрации курорта, третья очередь пляжа включает пешеходные маршруты речной и морской набережной, многоуровневый сквер, территорию с видовыми амфитеатрами, детской площадкой, комнатой матери и ребенка и кафетерием, новые общественные пространства на левом берегу реки и бывший пляж «Звездный».

Благоустройство также подразумевает создание теневых аэрариев, зон отдыха, зон с мягким покрытием для игр со скакалкой, оборудования для игры в текболл и настольный теннис, водных аттракционов, малых архитектурных форм, различные активности с аниматорами, озеленение субтропическими культурами.

Специалисты заменят на территории инженерные сети и покрытие, установят новое освещение, пляжные души, раздевалки, общественные туалеты, медпункт. Открыть пляж планируют к началу лета.

«Всего в Центральном районе Сочи в летнем курортном сезоне для отдыха наших жителей и гостей будет подготовлено 19 пляжных территорий. В их развитие по проектам благоустройства, которые представили пользователи пляжей, привлечено более 400 млн рублей», — рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Напомним, что одна ночь в Сочи на майских праздниках обойдется в среднем в 8,4 тыс. рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в 2024 году летний отдых в Сочи, по данный аналитиков, будет стоить около 90 тыс. рублей.

Благоустройство Деньги Курорты и туризм Пляжи Сочи Черное море

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