Ейские пляжи обещают благоустроить
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил пляжи Ейска и поручил их благоустроить
Глава региона раскритиковал недостаточную деятельность должностных лиц в решении этого вопроса. Так, на пляжах Ейского района установили киоски с сувенирами, которые портят облик курорта.
«Ейская коса — одно из мест притяжения туристов, но сегодня она не имеет курортного вида. Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха», — сказал Кондратьев.
По словам главы Ейского района Роман Бублик, муниципалитет сейчас ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков, которые допустили нарушения. По его поручению должны подготовить дорожную карту, которая позволит превратить Ейскую косу в благоутроенную территорию отдыха.
Как писали Юга.ру, в Центральном районе Сочи к летнему сезону благоустроят 19 пляжей на 400 млн рублей.