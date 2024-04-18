Ейские пляжи обещают благоустроить

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил пляжи Ейска и поручил их благоустроить

Глава региона раскритиковал недостаточную деятельность должностных лиц в решении этого вопроса. Так, на пляжах Ейского района установили киоски с сувенирами, которые портят облик курорта.

«Ейская коса — одно из мест притяжения туристов, но сегодня она не имеет курортного вида. Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха», — сказал Кондратьев.

По словам главы Ейского района Роман Бублик, муниципалитет сейчас ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков, которые допустили нарушения. По его поручению должны подготовить дорожную карту, которая позволит превратить Ейскую косу в благоутроенную территорию отдыха.

Как писали Юга.ру, в Центральном районе Сочи к летнему сезону благоустроят 19 пляжей на 400 млн рублей.

Ейский район Пляжи

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