Ейские пляжи обещают благоустроить

Глава региона раскритиковал недостаточную деятельность должностных лиц в решении этого вопроса. Так, на пляжах Ейского района установили киоски с сувенирами, которые портят облик курорта.

«Ейская коса — одно из мест притяжения туристов, но сегодня она не имеет курортного вида. Торговые точки закрывают вид на море, располагаются на землях, предназначенных под благоустройство. Так туристов привлечь не получится. 1 мая начинается курортный сезон, необходимо навести порядок, чтобы Ейская коса стала территорией для отдыха», — сказал Кондратьев.

По словам главы Ейского района Роман Бублик, муниципалитет сейчас ведет судебные разбирательства с арендаторами земельных участков, которые допустили нарушения. По его поручению должны подготовить дорожную карту, которая позволит превратить Ейскую косу в благоутроенную территорию отдыха.