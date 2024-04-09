Краснодар вошел в топ-5 городов, где можно недорого отдохнуть на майских праздниках — аналитики

Однако чаще всего на майские туристы бронируют жильё в Санкт-Петербурге, Казани, Минске, Сочи, Москве, Нижнем Новгороде, Зеленоградске, Калининграде, Кисловодске и Волгограде. В среднем аренда обходится в 4 тыс. 400 рублей за сутки.

Первую строчку в списке самых доступных занял Пятигорск. Аренда жилья здесь стоит в среднем 3 тыс. 405 рублей за сутки. Далее идут Краснодар (3 тыс. 30 рублей), Екатеринбург (3 тыс. 310 рублей), Смоленск (3 тыс. 190 рублей) и Дербент (3 тыс. 374 рубля).

Спрос жилья на майские праздники стабильно высокий. Однако основное число бронирований ещё впереди, пик всегда приходится на вторую половину апреля. По словам аналитиков, хозяева посуточного жилья не стали сильно поднимать цены, по сравнению с обычными выходными они выше всего на 10-15%.

Россияне снимают квартиры и апартаменты в среднем на четыре дня и тратят около 17 600 рублей. Это на 10% больше, чем во время прошлогодних праздников, выяснили специалисты кошелька ЮMoney и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».