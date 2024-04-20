Жители Краснодарского края планируют потратить на летний отдых меньше, чем туристы из других регионов

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

15% россиян этим летом поедут отдыхать в Краснодарский край

В Сочи планируют отправиться 11% респондентов. Еще по 10% жителей страны намерены поехать в Санкт-Петербург и Москву. Около 28% опрошенных не определились с направлением или не собираются отдыхать этим летом.

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки:

Проевести отпуск в Крыму намерены 8%. Среди других направлений популярны Кавказские Минеральные Воды, Алтайский край или Республика Алтай (по 5%), а также Дагестан, Карелия и Татарстан (по 4%), сообщает «Ъ».

Больше всего денег на отдых среди городов-миллионников планируют потратить жители Екатеринбурга — 81 тыс. рублей. Следом идут Казань (75 тыс. рублей) и Москва (70 тыс. рублей). Меньше всего потратят жители Краснодарского края (47 тыс. рублей), поскольку большинство из них проведут отпуск на Кубани.

Как писали Юга.ру, Архыз, Мезмай и Мостовской вошли в топ-10 популярных мест для отдыха в апреле. 

Деньги Курорты и туризм отдых Развлечения

Новости

Жители Краснодарского края планируют потратить на летний отдых меньше, чем туристы из других регионов
Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне за один раз
Средний тариф на размещение в гостиницах Сочи вырос на 17%
Краснодарцы могут сдать на переработку технику и электронику
В сети появился трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед 2»
В Краснодаре пройдет выставка живописи, инсталляций и скульптуры «Рельеф и цвет»

Лента новостей

Где заказать необычные суши и роллы в Краснодаре
Вчера, 10:19
Где заказать необычные суши и роллы в Краснодаре
Пробуем варианты с сусальным золотом, в форме торта и бургера
Против «Факела» команда показала цельный футбол
Сегодня, 12:40
Против «Факела» команда показала цельный футбол
Разбор матча ФК «Краснодар»
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
17 апреля, 12:37
Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди
Самый простой и недорогой способ

Реклама на сайте