Жители Краснодарского края планируют потратить на летний отдых меньше, чем туристы из других регионов

В Сочи планируют отправиться 11% респондентов. Еще по 10% жителей страны намерены поехать в Санкт-Петербург и Москву. Около 28% опрошенных не определились с направлением или не собираются отдыхать этим летом.

Проевести отпуск в Крыму намерены 8%. Среди других направлений популярны Кавказские Минеральные Воды, Алтайский край или Республика Алтай (по 5%), а также Дагестан, Карелия и Татарстан (по 4%), сообщает «Ъ».

Больше всего денег на отдых среди городов-миллионников планируют потратить жители Екатеринбурга — 81 тыс. рублей. Следом идут Казань (75 тыс. рублей) и Москва (70 тыс. рублей). Меньше всего потратят жители Краснодарского края (47 тыс. рублей), поскольку большинство из них проведут отпуск на Кубани.