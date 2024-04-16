Архыз, Мезмай и Мостовской вошли в топ-10 популярных мест для отдыха в апреле

Популярность проведения досуга на базах отдыха в апреле 2024 года увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Самым популряным направлением стал курорт Архыз. Там забронировано 8% номеров. Вторую строчку занимает Чемал в Республике Алтай, на третьем месте Гагра в Абхазии — 6% и 3% резерва соответственно.

Также в топ, по данным tvil.ru, вошли Мостовской (Краснодарский край), Коломна (Московская область), Суздаль (Владимирская область), Очамчир (Абхазия), Астрахань, (Астраханская область), Теберда (Карачаево-Черкесия), Мезмай (Краснодарский край).