Эксперты выяснили, сколько шашлыка готовы съесть россияне за один раз

Почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше

25% опрошенных остановятся в диапазоне от 200 до 350 граммов. Каждый пятый может осилить не более 200 граммов, а 12% — до полкило. Такие данные приводят РИА Новости.

Большинство считают, что если учтены все условия (подобрано нужное мясо, блюдо приготовлено собственными руками), то такого шашлыка можно съесть, сколько хочется.

По мнению респондентов, лучше всего подходит свинина. На втором месте — курица и индейка, затем баранина. Замыкают топ-5 говядина и разные виды рыбы. Порядка 5% опрошенных сказали, что если и едят шашлык, то только из овощей или грибов.