Россияне тратят на продукты до 21,1 тыс. рублей в месяц — опрос

Эксперты НАФИ выяснили, сколько жители России в среднем тратят на продукты, как часто ходят в магазин или заказывают доставку

Аналитики заявили, что в 2023 году объем интернет-торговли в России увеличился на 23% и составил 4,3 трлн рублей. Большая часть продаж пришлась на непродовольственный рынок.

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По данным опроса, треть жителей РФ (32%) выделяют на продуктовую корзину до 10 тыс. рублей в месяц. 34% россиян тратят на продовольственные товары от 10 до 20 тыс. рублей, 27% — от 20 до 40 тыс. рублей, а 6% — от 40 до 60 тыс. рублей. Всего 2% граждан покупают еду на сумму выше 60 тыс. рублей в месяц.



Исследование показало, что в 2022 году 70% россиян выделяли до 20 тыс. рублей на еду, но сейчас эта доля уменьшилась до 66%. Доля тех, кто тратит на продукты более 20 тыс. рублей, выросла до 34%.



Траты российских семей на питание за два года выросли на 4,5 тыс. рублей в месяц — до 21,1 тыс. рублей. При этом расходы покупателей офлайн-магазинов ниже, чем у пользователей сервисов доставки продуктов и готовой еды. Они тратят на еду почти в два раза больше. 74% опрошенных предпочитают покупать продукты в обычных магазинах, супермаркетах или на рынках. Только онлайн-сервисами доставки пользуются всего 3%. Комбинируют эти форматы покупок 23% россиян.

Эксперты выяснили, что в магазин чаще хотят неработающие граждане (81%), жители сельской местности (85%) и люди с низким уровнем дохода (86%). Интернет-магазинами активнее пользуются россияне с высоким уровнем дохода (8%). Комбинируют закупки продуктов преимущественно трудоустроенные (27%) и жители городов (26%). Среди опрошенных 53% отдают предпочтение онлайн-покупкам , потому что не приходится носить самому тяжелые пакеты, 42% по причине удобства, а 46% нравится скорость доставки. Те, кто онлайн-покупками не пользуется, объясняет это привычкой (55%). Треть опрошенных (35%) смущает, что так нельзя потрогать и рассмотреть вживую товар. Примерно столько же (32%) говорят, что обычно их покупки продуктов небольшие, и нет смысла ради этого оформлять заказ через интернет (32%). Еще 21% россиян не хотят ждать курьера и зависеть от времени доставки, а 16% подчеркнули, что в интернет-магазинах еда дороже. «В структуре расходов россиян затраты на покупку продуктов питания занимают около трети. За последние два года они выросли в соответствии с инфляцией. Стремление жителей страны сэкономить и выбрать магазин с лучшей ценовой политикой растет — стоимость товара и внимание к акционной активности становятся для потребителя одними из ключевых критериев выбора продуктов», — рассказала директор направления маркетинговых исследований аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова. Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарстате назвали причины роста цен на яйца, фрукты и овощи.