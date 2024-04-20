Средний тариф на размещение в гостиницах Сочи вырос на 17%

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Цены на размещение в Сочи в первом квартале 2024 года выросли на 17,3%

В среднем по России динамика составила 25,9%. Сочи стоит на 12-й позиции из 14 регионов.

При этом загрузка отелей Сочи в сезон довольно высока. На курорт едут в основном туристы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Ростовской областей.

«За первый квартал 2024 года в Красной Поляне и Эсто-Садке количество бронирований выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По нашим исследованиям, в первом квартале выросла глубина бронирования, идет снижение числа спонтанных поездок. На побережье лето уже хорошо распродано», — рассказала РБК руководитель отдела по работе со средними отелями сервиса Bronevik.com Оксана Жукова.

Лето в Красной Поляне бронируют в среднем по 9,7 тыс. руб. за ночь, что на 20% дороже, чем годом ранее.

Напомним, власти Краснодарского края ожидают принять на курортах региона более 12 млн туристов с мая по август 2024 года.

Как писали Юга.ру, российские ученые создадут реестр дольменов Большого Сочи. В дальнейшем появится каталог, включающий наиболее интересные объекты. Документ будет доступен всем интересующимся археологией.

Деньги Курорты и туризм отдых Отели Сочи

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