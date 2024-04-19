В России появится реестр дольменов Большого Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Российские ученые создадут реестр дольменов Большого Сочи

В дальнейшем планируют создать популярный каталог, включающий наиболее интересные объекты. Документ будет доступен всем интересующимся археологией.

«Это каталог дольменов с использованием геоинформационной системы, который даст специалистам сведения о точном месторасположении всех зафиксированных мегалитов с указанием их типологии, описанием состояния сохранности. На сегодняшний день на территории Большого Сочи зафиксировано более 400 дольменов», — цитирует ТАСС заведующего сектором историко-культурного наследия лаборатории этносоциальных исследований Субтропического научного центра РАН Андрея Кизилова.

Реестр должен появиться к 2026 году.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске археологи обнаружили могильник эпохи средневековья. Исследователи нашли хозяйственные ямы и каменные фундаменты строений предположительно IV–II веков до нашей эры. 

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