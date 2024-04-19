Каждый третий житель Краснодарского края собирается потратить на майские праздники более 50 тыс. рублей — опрос

Почти половина жителей Краснодарского края останутся дома на майские праздники и будут работать

Только каждый второй проведет их, отдыхая. 33% опрошенных будут трудиться, а 9% рассказали, что им придется работать все выходные.

Больше половины респондентов (66%) планируют провести предстоящие праздники дома, без поездок куда-либо. Каждый третий намерен поехать на дачу (30%) или на экскурсию в другой город (18%). Поездки за рубеж запланировали всего 3% опрошенных.

В программу отдыха большинства респондентов входят просмотр сериалов, прогулки и сон. 25% запланировали встречи с друзьями, 18% намерены съездить на шашлыки. 64% участников опроса «Ренессанс страхование» рассказали, что не собираются посещать многолюдные общественные места.

46% респондентов ожидают, что развлечения на майских праздниках обойдутся им более чем в 10 тыс. рублей. Каждый третий планирует потратить более 50 тыс. рублей.

Опрос проводили в России среди более 1500 человек.