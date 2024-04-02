77% жителей Кубани охотнее откликаются на вакансии с указанной зарплатой

77% жителей Краснодаркого края рассказали, что при прочих равных они охотнее отзовутся на ту вакансию, где сразу указана заработная плата. На предложения без указания дохода отправить отклик готовы лишь 1% соискателей, для 21% опрошенных этот фактор не имеет значения.

Кроме того, при прочих равных 47% кубанцев скорее откликнутся на вакансию с точной суммой оплаты труда и только 26% — с зарплатной вилкой. Для 28% опрошенных главное, что сумма вообще указана.