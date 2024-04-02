77% жителей Кубани охотнее откликаются на вакансии с указанной зарплатой
Российская платформа онлайн-рекрутинга провела опрос среди соискателей и выяснила, на какие вакансии они охотнее откликаются
77% жителей Краснодаркого края рассказали, что при прочих равных они охотнее отзовутся на ту вакансию, где сразу указана заработная плата. На предложения без указания дохода отправить отклик готовы лишь 1% соискателей, для 21% опрошенных этот фактор не имеет значения.
Кроме того, при прочих равных 47% кубанцев скорее откликнутся на вакансию с точной суммой оплаты труда и только 26% — с зарплатной вилкой. Для 28% опрошенных главное, что сумма вообще указана.
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Из результатов опроса hh.ru выяснилось, что указание уровня зарплаты при решении об отклике на вакансию наиболее важно для соискателей из розничной торговли (89% откликаются только на вакансии с открытой зарплатой), маркетинга и логистики (по 84%), административного персонала (83%) и юристов (79%).
Наиболее высокая доля тех, для кого неважно, указана зарплата или нет, среди соискателей из сферы закупок и высшего менеджмента (по 37%).
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае самыми популярными вакансиями 2023 года стали предложения удаленной работы.