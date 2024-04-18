Почти половина краснодарцев работали в отпуске за последние три года

45% жителей Краснодара признались, что хотя бы один раз работали в отпуске за последние три года

Аналитики «Авито Работы» выяснили, что 22% трудоголиков делали так 1-2 раза, а 11% — 3-4 раза за три года. Еще 12% опрошенных из Краснодара отметили, что больше четырех раз вовлекались в работу, находясь в отпуске. Об этом Юга.ру узнали у пресс-службы «Авито Работы».

Опрос проводился в феврале 2024 года среди 10 тысяч мужчин и женщин 18-65 лет, живущих в России. По Краснодарскому краю выборка составила 489 человек.

В вопросе баланса работы и жизни (work-life balance) 49% работающих жителей Краснодара не готовы включаться в работу во время отдыха. За деловым общением из отпуска следят только 32% респондентов. Находясь в отпуске, 69% краснодарцев отвечают коллегам, если те обращаются к ним по рабочим вопросам.

Рабочие переписки даже в отпуске чаще всего читают сотрудники маркетинга, пиара и рекламы (55%), туризма и HoReCa (48%), фитнеса и салонов красоты (47%) и онлайн-торговли (46%). Напротив, легче всего деловое общение игнорируют отдыхающие сотрудники производства и сырья (46%).