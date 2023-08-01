Четверть краснодарцев хотят, чтобы отпуск длился больше четырех недель — SuperJob

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Аналитики сервиса по поиску работы узнали, какую продолжительность отпуска жители Краснодара считают идеальной

Всего 2% краснодарцев считают, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 13% опрошенных, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели.

Каждому пятому работающему жителю города (19%) требуются три недели, а 30% опрошенных — четыре. Отпуск больше 28 дней считают идеальным 26% краснодарцев — каждый четвертый.

Большинство тех, кому достаточно короткого отпуска, младше 34 лет, а старшему поколению чаще необходимо больше четырех недель для полноценного отдыха.

Еще одна тенденция — чем выше доход, тем чаще краснодарцы считают идеальным отпуск длительностью больше месяца. Среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей таких 15%, а среди тех, чей доход превышает 80 тыс. рублей — 23%.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 250 человек.

Ранее Юга.ру писали, что, по результатам опроса, каждый четвертый житель Краснодара испытывает сильную тревогу, подробнее можно узнать здесь.

Краснодар Опросы отдых

Новости

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» переехал. Рассказываем, куда теперь сдавать отходы
Четверть краснодарцев хотят, чтобы отпуск длился больше четырех недель — SuperJob
Жителей Ленинградского района Краснодарского края предупредили о громких звуках. На полигоне пройдут учения
Игроки ФК «Краснодар» вышли на матч РПЛ в новой форме с логотипом ТОЧНО
В Краснодаре пройдут выборы в городскую Думу
Полицейские нашли девушку, которая каталась обнаженной на крыше BMW

Лента новостей

Реклама на сайте