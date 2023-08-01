Четверть краснодарцев хотят, чтобы отпуск длился больше четырех недель — SuperJob
Аналитики сервиса по поиску работы узнали, какую продолжительность отпуска жители Краснодара считают идеальной
Всего 2% краснодарцев считают, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 13% опрошенных, чтобы полноценно отдохнуть, нужно две недели.
Каждому пятому работающему жителю города (19%) требуются три недели, а 30% опрошенных — четыре. Отпуск больше 28 дней считают идеальным 26% краснодарцев — каждый четвертый.
Большинство тех, кому достаточно короткого отпуска, младше 34 лет, а старшему поколению чаще необходимо больше четырех недель для полноценного отдыха.
Еще одна тенденция — чем выше доход, тем чаще краснодарцы считают идеальным отпуск длительностью больше месяца. Среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. рублей таких 15%, а среди тех, чей доход превышает 80 тыс. рублей — 23%.
В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 250 человек.
Ранее Юга.ру писали, что, по результатам опроса, каждый четвертый житель Краснодара испытывает сильную тревогу, подробнее можно узнать здесь.