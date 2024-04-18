ГК ТОЧНО построит самый большой в Краснодаре детский сад

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Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) начал строить в Краснодаре детский сад площадью более 9 тыс. кв. метров

Новый детсад «Топотушки» на 380 мест возводят в микрорайоне «Родные Просторы» в краснодарском поселке Знаменский. В двухэтажном здании будут заниматься 20 групп полного дня: младшие, средние, старшие и подготовительные. 

В дошкольном учреждении обустроят пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, класс ИЗО, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. 

На прилегающей территории установят 20 теневых навесов с игровыми зонами и малыми архитектурными формами, а также спортплощадку для подвижных игр.

Достроить детсад планируют в 4 квартале 2025 года. Общая сумма инвестиций в проект — более 600 млн рублей. 

  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

«Для ТОЧНО строительство социальных объектов — не менее важный вклад в развитие города, чем возведение современного жилья. Мы как девелопер, создающий комфортную городскую среду, осознаем, насколько важно для родителей иметь детский сад и школу рядом с домом. Поэтому наша задача — построить образовательный кластер, который будет соответствовать современным реалиям», — отмечает директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслёха.

В Краснодаре 21 тыс. детей ждут путевки в детские сады:

«Топотушки» — уже третье дошкольное учреждение, которое девелопер строит в микрорайоне «Родные Просторы». В марте 2022 года первых воспитанников принял детский сад «Веснушки», а в конце 2023-го ТОЧНО достроила «Ладушки». Помимо детсадов, в 2023 году в «Родных Просторах» открылась школа на 1550 мест, в ней могут учиться маломобильные ученики. По данным застройщика, образовательные учреждения ТОЧНО посещают около 4 тыс. детей. 

Еще в шести проектах компании в Краснодарском крае появятся 5 школ на 7 460 мест и 12 детских садов на 3 815 человек. Общая площадь проектируемых образовательных учреждений — более 210 тыс. кв. метров. 

Застройщик — ООО «СЗ ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ»

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