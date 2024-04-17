Из всех кофейных напитков россияне предпочитают капучино — аналитики

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  • © Фото предоставлено Алексеем Зацепилиным
    © Фото предоставлено Алексеем Зацепилиным

Аналитики компании «Атол» выяснили, какой кофе предпочитают россияне

Самым востребованным видом стал капучино, его доля составляет 42%. Такие результаты показало исследование обезличенных данных продаж за 2023-2024 годы.

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21% продаж приходится на латте, 16% — на американо, 8% — на раф. Спрос на последний выросла сразу на семь пунктов за год. Эспрессо выбирают только в 5% случаев. Оставшиеся 8% суммарно приходятся на продажи лунго, флэт уайта, бамбла, фраппе и других видов кофейных напитков.

Эспрессо в среднем в кофейне можно приобрести за 112 рублей. Цена американо составляет 117 рублей за чашку. За кофейные напитки с содержанием молока — капучино и латте — россияне платят по 160 и 172 рубля соответственно.

Как писали Юга.ру, розничные продажи крепкого алкоголя в России достигли максимума за семь лет.

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