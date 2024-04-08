В Краснодарском крае и Адыгее вырос спрос на антидепрессанты — исследование

Эксперты сообщили, Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Севастополе в 2023 году вырос спрос на антидепрессанты, транквилизаторы, товары для сексуального здоровья, кондитерские изделия и алкоголь

В Севастополе таких препаратов продали на 27,9% больше в деньгах (до 30,4 млн рублей) и на 27,7% в упаковках (49 тыс. штук). В Краснодарском крае — на 369,7 млн рублей (+19,1%) и 513,8 тыс. упаковок (+25,9%) соответственно.

Объем продаж в аптеках республики увеличился в денежном выражении на 47% (до 23,6 млн рублей) и на 39,4% в упаковках (продано 34,7 тыс. штук). Аналогичный прирост отметили в Крыму. Там в аптеках продали 132,5 тыс. упаковок препаратов, что на 38,7% больше, чем годом ранее. В денежном эквиваленте прирост составил 46,8% — антидепрессантов реализовали на 80,7 млн рублей, сообщили «Ъ-Кубань» в аналитическом агентстве DSM Group.

Лидером по росту продаж транквилизаторов стал Крым. Жители купили 273 тыс. пачек на 109,9 млн рублей. В Севастополе объем увеличился на 10,4% в деньгах (до 41,1 млн рублей) и на 7,9% в упаковках (90,8 тыс. штук). В Адыгее — на 2,7% (до 23,8 млн рублей) и 1,1% (62,3 тыс. упаковок) соответственно. В Краснодарском крае в 2023-м продали более 846 тыс. упаковок транквилизаторов на 346,6 млн рублей, что на 7,3% превышает показатель предшествующего года.

Эксперты связывают рост продаж с повышением уровня тревожности в обществе, потерей чувства безопасности и стабильности в текущих реалиях.

Кроме того, в Краснодарском крае, Адыгее, Крыму и Севастополе в 2023 году продажи кондитерских изделий увеличились на 13%, 11%, 8% и 6% соответственно.

Увеличился также спрос на продукцию для сексуального здоровья. Продажи товаров для взрослых в Краснодарском крае и Адыгее на Ozon выросли на 62% и 98% соответственно. Больше всего жители региона и республики брали секс-игрушки, эротическое белье и интимную косметику.

Объемы розничных продаж алкоголя (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и продукции, реализуемой предприятиями общественного питания) выросли в Краснодарском крае на 13,5% и составили 94 млн литров. В Адыгее зафиксировали прирост — 9% до 4,7 млн литров. В Крыму и Севастополе ситуация практически не изменилась.