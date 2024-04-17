Генетики выяснили, что современные народы Северного Кавказа связаны с кобанской культурой

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Российские и немецкие палеогенетики полностью расшифровали геномы представителей древней кобанской культуры бронзового века

Ученые совершили открытие при изучении структуры обрывков ДНК, извлеченных из останков пяти представителей кобанской культуры и одного древнего кавказца из аланской. Это раскрыло связь первой со скифами и подтвердило, что генетическое наследие присутствует в генофонде многих современных народов Северного Кавказа.

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«Проведенное исследование позволяет утверждать, что современные народы Северного Кавказа имеют прямую генетическую связь с древними культурами, носители которых проживали на этих территориях много веков назад. Носители кобанской культуры оставили свое генетическое наследие в современных популяциях кумыков и лезгинов и, вероятно, имели те же генетические корни, что и изолированная этническая группа армян хамшени», — сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ.

Кобанская культура — археологическая культура на Кавказе позднего бронзового и раннего железного веков. Памятники обнаружены по обе стороны центральной части Главного Кавказского хребта, в большей степени к северу от него. Предположительно, представители кобанской культуры тесно контактировали с народами и странами Закавказья и Ближнего Востока, киммерийцами и скифами.

Как писали Юга.ру, в лаборатории Павловского района Кубани выращивают фрукты, цветы и ягоды из пробирки. Данная методика называется «микроклональной».

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Генетики выяснили, что современные народы Северного Кавказа связаны с кобанской культурой
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