В Краснодарском крае выращивают гранат из пробирки

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В лаборатории Павловского района Кубани выращивают фрукты, цветы и ягоды из пробирки

В Павловском районе Краснодарского края разводят гранат из пробирки. Автором идеи нового производства стала Алеся Муратова, сообщает пресс-служба администрации со ссылкой на губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

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«Сначала гранаты она размножала черенками. Это долгий процесс, который не всегда давал нужный результат. Алеся Юрьевна не сдалась и освоила новый способ — лабораторный. Под микроскопом отделяет частичку побега, которую помещает в стерильную питательную среду, а после — высаживает в грунт. Так растения размножаются быстро», — рассказал Кондратьев.

Данная методика называется «микроклональной». Кроме граната в лаборатории Муратовой разводят ягодные и цветочные культуры и кустарники — более 175 тыс. растений одновременно. Сейчас там работают восемь специалистов. Саженцы закупают кубанские питомники и доращивают для озеленения.

Кроме граната также покупают ежевику, малину, клубнику, жимолость, виноград и бананы. Популярностью пользуются и такие цветы, как гортензия, клематис и гейхера.

Алеся Муратова открыла свое предприятие осенью 2021 года. Она размножает и адаптирует к кубанским условиям узбекский гранат более 20 лет. Для этого предпринимательница выучилась на микробиолога в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.

Напомним, что в Краснодарском крае на ферме предприятия «Рассвет» родился клонированный теленок. Жителям региона предложили выбрать для него имя. На момент публикации больше всего проголосовало за Клоню.

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