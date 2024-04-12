В Краснодарском крае выращивают гранат из пробирки

«Сначала гранаты она размножала черенками. Это долгий процесс, который не всегда давал нужный результат. Алеся Юрьевна не сдалась и освоила новый способ — лабораторный. Под микроскопом отделяет частичку побега, которую помещает в стерильную питательную среду, а после — высаживает в грунт. Так растения размножаются быстро», — рассказал Кондратьев.



Данная методика называется «микроклональной». Кроме граната в лаборатории Муратовой разводят ягодные и цветочные культуры и кустарники — более 175 тыс. растений одновременно. Сейчас там работают восемь специалистов. Саженцы закупают кубанские питомники и доращивают для озеленения.



Кроме граната также покупают ежевику, малину, клубнику, жимолость, виноград и бананы. Популярностью пользуются и такие цветы, как гортензия, клематис и гейхера.