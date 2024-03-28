В Краснодарском крае археологи нашли древнегреческую посуду и редкие монеты

Сотрудники Института археологии РАН рассказали о находках, обнаруженных в зоне строительства нефтепровода в Краснодарском крае

Работы провели на 12 памятниках. Сейчас продолжается исследование самого масштабного — селища Марьянское-1, которое находится на правом берегу Кубани, возле станицы Марьянской Красноармейского района. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии.

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Раскопки проводили на площади около 7 га. Для них задействовали четыре полевых отряда Института РАН и два отряда археологических организаций: «Наследие Кубани» и «Кубаньархеология».



Во время обследования трассы строительства нефтепровода специалисты обнаружили редкие находки в захоронениях в междуречье Дона и Кубани. В их числе фрагменты посуды VI века до н.э. и бронзовые ножи.

Фрагмент греческой посуды с расписным орнаментом © Скриншот с сайта института археологии РАН archaeolog.ru

Нож на длинной ножевидной пластине с отретушированным лезвием © Скриншот с сайта института археологии РАН archaeolog.ru

«Масштабные исследования, проведенные на поселениях и курганах эпох энеолита, бронзы, раннего железного века и средневековья, позволили получить новые данные, характеризующие культуру человеческих сообществ, обитавших в степной зоне между Доном и Кубанью, начиная с V тысячелетия до н.э.», — заявили в Институте РАН.



Археологи собрали керамику, монеты, бытовые предметы и оружие. Полученные данные позволят составить общее представление о времени заселения и последовательности смены археологических культур этого региона. Эксперты выяснили, что более древние находки связаны с ямной или северокавказской археологическими культурами. Их представители расселились в степной и лесостепной зонах Восточной Европы в начале III тысячелетия до н. э. Это были культуры скотоводов-кочевников, оставивших в степях курганы, которые служили не только могильниками, но и знаками, обозначаюшие границы территорий.

Подвески из зубов марала © Скриншот с сайта института археологии РАН archaeolog.ru

Расколотый сверлёный каменный топор © Скриншот с сайта института археологии РАН archaeolog.ru

Купольная печь, вид в раскопе. © Скриншот с сайта института археологии РАН archaeolog.ru

Подвески из зубов марала © Скриншот с сайта института археологии РАН archaeolog.ru

К числу древнейших отнесли находки расколотого каменного сверленого топора и двух бронзовых ножей. Один из них относится к ямной или северокавказской культуре, а второй нож датируется концом II тысячелетия до н. э. В это время на берегу Кубани уже был поселок, существование которого подтверждают найденные фрагменты керамических сосудов позднего периода бронзового века. Археологи также обнаружили фрагменты привозной греческой посуды с расписными орнаментами. Она позволила установить точные даты бытования поселения: период с VI по IV век до н. э. К числу редких находок отнесли и кизикин — электровую монету, отчеканенную в Кизике, греческом городе на южном берегу Мраморного моря.