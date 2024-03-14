К курорту «Новая Анапа» хотят запустить скоростной ж/д трамвай

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты» 2021 года yandex.ru/maps
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты» 2021 года yandex.ru/maps

Гендиректор «Туризм.РФ» рассказал о планах запустить скоростной железнодорожный трамвай к курорту «Новая Анапа»

Разработчики плана курорта «Новая Анапа» планируют запустить скоростной железнодорожный трамвай между новой территорией и основными транспортными узлами города: аэропортом и ж/д вокзалом. Об этом на площадке фестиваля горных курортов Евразии в Сочи гендиректор «Туризм.РФ» Сергей Суханов сообщил ТАСС.

Читайте также:

«У нас разрабатывается логистическая транспортная схема, которая предусматривает связь и с аэропортом, и с железнодорожным вокзалом, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гостей. Одним из вариантов рассматривается создание скоростного железнодорожного трамвая, который собирал бы поток туристов с этих транспортных узлов и доставлял на пересадочный узел самого курорта», — рассказал Суханов.

По его словам, сейчас проект находится на стадии расчетов рентабельности.

Напомним, что в январе 2024 года проектировщики «Новой Анапы» предлагали решить проблему транспортной доступности курорта с помощью аэроэкспресса. Он связал бы центр Анапы, станицу Благовещенскую и визит-центр новой территории. 

«Новая Анапа» возводится в районе станицы Благовещенской, в 25 км от Анапы. Общая предполагаемая площадь территории составит 1,6 га. Проект предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню. Власти Анапы заявили, что курорт сможет принимать до 5 млн туристов в год.

Напомним, что в ноябре 2023 года власти выбрали проект курорта «Новая Анапа». Посмотреть, что планируют строить, можно здесь.

Как писали ранее Юга.ру, на курорте «Новая Анапа» не будут возводить жилые дома.

Анапа Железная дорога Курорт «Новая Анапа» Курорты и туризм Трамвай Транспорт

Новости

В Краснодаре снова покажут персональную выставку Сергея Полупанова «Точка бифуркации»
Отдых в Сочи летом 2024 года обойдется в среднем в 89 тыс. рублей — аналитики
К курорту «Новая Анапа» хотят запустить скоростной ж/д трамвай
В Краснодаре пройдет лекция «Как правильно ходить на выставки?»
В Краснодаре возле «Авроры» начались строительные работы
На горных курортах Краснодарского края закрывают трассы из-за лавиноопасности

Лента новостей

«Кризис наступил не из-за поп-музыки и заниженных приор»
12 марта, 17:40
«Кризис наступил не из-за поп-музыки и заниженных приор»
Булат Халилов рассказал о книге и альбоме «Песни Уляпа» — аула в Адыгее
Бал психов, демоны, призраки
Сегодня, 13:18
Бал психов, демоны, призраки
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 14 марта
ФК «Краснодар» проиграл «Химкам» и покинул Кубок России
Вчера, 10:10
ФК «Краснодар» проиграл «Химкам» и покинул Кубок России

Реклама на сайте