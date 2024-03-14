К курорту «Новая Анапа» хотят запустить скоростной ж/д трамвай

Гендиректор «Туризм.РФ» рассказал о планах запустить скоростной железнодорожный трамвай к курорту «Новая Анапа»

Разработчики плана курорта «Новая Анапа» планируют запустить скоростной железнодорожный трамвай между новой территорией и основными транспортными узлами города: аэропортом и ж/д вокзалом. Об этом на площадке фестиваля горных курортов Евразии в Сочи гендиректор «Туризм.РФ» Сергей Суханов сообщил ТАСС.

«У нас разрабатывается логистическая транспортная схема, которая предусматривает связь и с аэропортом, и с железнодорожным вокзалом, чтобы обеспечить беспрепятственную доставку гостей. Одним из вариантов рассматривается создание скоростного железнодорожного трамвая, который собирал бы поток туристов с этих транспортных узлов и доставлял на пересадочный узел самого курорта», — рассказал Суханов.



По его словам, сейчас проект находится на стадии расчетов рентабельности.



Напомним, что в январе 2024 года проектировщики «Новой Анапы» предлагали решить проблему транспортной доступности курорта с помощью аэроэкспресса. Он связал бы центр Анапы, станицу Благовещенскую и визит-центр новой территории.

«Новая Анапа» возводится в районе станицы Благовещенской, в 25 км от Анапы. Общая предполагаемая площадь территории составит 1,6 га. Проект предусматривает строительство детского реабилитационного центра, спортивного лагеря, школы дайвинга, аквапарка и океанариума, клинику для онкобольных, негосударственную школу и театральную деревню. Власти Анапы заявили, что курорт сможет принимать до 5 млн туристов в год.