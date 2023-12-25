В Краснодар из Беларуси привезли первый трамвай новой модели

В краснодарское Западное трамвайное депо завезли новый вагон из Беларуси «Белкоммунмаш»

Предыстория: В сентябре 2023 года власти Краснодарского края рассказали, что регион закупит 90 трамвайных вагонов из Беларуси до конца 2024 года.

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24 декабря пресс-служба МУП «КТТУ» сообщила о поставке в Краснодар первого трамвайного вагона из Беларуси «Белкоммунмаш», модель 811. Сейчас он находится в Западном депо.



Белорусский вагон оборудован системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения, навигацией и датчиками подсчета пассажиров. Салон трамвая полностью низкопольный и подходит для маломобильных граждан.



Когда специалисты проведут пуско-наладочные работы, вагон выйдет на городские маршруты: 2, 3, 6, 7, 11, 15, 21.





© Фото предоставлено пресс-службой МУП «КТТУ»

© Фото предоставлено пресс-службой МУП «КТТУ»

© Фото предоставлено пресс-службой МУП «КТТУ»

© Фото предоставлено пресс-службой МУП «КТТУ»

© Фото предоставлено пресс-службой МУП «КТТУ»