Интерьер ресторана в Японском саду Краснодара попал в топ-30 лучших по всей стране

Сообщество рестораторов «Пальмовая ветвь» опубликовало список претендентов на победу в номинации «Интерьер года» в рамках премии «Лучшие в индустрии»

Всего отобрано 30 ресторанов-претендентов со всей России. Есть номинант и из Краснодара — «Рётэй» в Японском саду, который открылся в апреле 2023 года. Посетителей заведения радуют блюдами восточной кухни, а интерьер заведения оформлен в стиле сёин-дзукури, который происходит от оформления рабочих кабинетов дзэнских монахов. Проектом занимался Максим Рымарь из архитектурного бюро Rymar studio.

Также в списке есть сочинский ресторан Neo bistro MIROMAR, интерьером которого занималась Татьяна Потакова.

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