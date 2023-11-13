Интерьер ресторана в Японском саду Краснодара попал в топ-30 лучших по всей стране
Сообщество рестораторов «Пальмовая ветвь» опубликовало список претендентов на победу в номинации «Интерьер года» в рамках премии «Лучшие в индустрии»
Всего отобрано 30 ресторанов-претендентов со всей России. Есть номинант и из Краснодара — «Рётэй» в Японском саду, который открылся в апреле 2023 года. Посетителей заведения радуют блюдами восточной кухни, а интерьер заведения оформлен в стиле сёин-дзукури, который происходит от оформления рабочих кабинетов дзэнских монахов. Проектом занимался Максим Рымарь из архитектурного бюро Rymar studio.
Также в списке есть сочинский ресторан Neo bistro MIROMAR, интерьером которого занималась Татьяна Потакова.
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Победителей выберут дизайн-критики, авторы архитектурных изданий, а также экспертный совет премии. Итоги премии огласят 4 декабря.
Как писали Юга.ру, на месте кафе «Лиза» рядом с кинотеатром «Болгария» в Краснодаре планируют открыть новый ресторан сети паназиатской кухни Tori Ramen. Локация будет выполнена в традиционном восточном стиле с элементами современности. Запуск проекта ожидается в ноябре.