В Краснодаре пройдет фестиваль искусств «Весна»

Это проект, объединяющий разные направления культуры. Тема — общение и технологии. В одном месте организатооры собрали цифровое и фотоискусство, поэзию, игры, психологию, музыку, кино и много другого.

Чтобы фестиваль получился интерактивным и полезным, участники подготовили для вас игры, мастер-классы и лекции. Благодаря принципу открытой коммуникации каждый гость сможет стать участником и внести свой вклад в исследование.

Фестиваль пройдет 20-21 апреля с 12:00 до 20:00 по адресу улица Красная 43/1. Вход свободный, приветствуются пожертвования на развитие проекта. Подробности можно узнать по ссылке.