В Краснодаре пройдет фестиваль искусств «Весна»
В краснодарской арт-резиденции «Дом книги» 20-21 апреля пройдет фестиваль «Весна» (18+)
Это проект, объединяющий разные направления культуры. Тема — общение и технологии. В одном месте организатооры собрали цифровое и фотоискусство, поэзию, игры, психологию, музыку, кино и много другого.
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Чтобы фестиваль получился интерактивным и полезным, участники подготовили для вас игры, мастер-классы и лекции. Благодаря принципу открытой коммуникации каждый гость сможет стать участником и внести свой вклад в исследование.
Фестиваль пройдет 20-21 апреля с 12:00 до 20:00 по адресу улица Красная 43/1. Вход свободный, приветствуются пожертвования на развитие проекта. Подробности можно узнать по ссылке.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 21 апреля пройдет экскурсия «По следам Романовых» от образовательного проекта «Популярная история».