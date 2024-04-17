Краснодарцев приглашают на экскурсию «По следам Романовых»

Участники не только пройдутся по местам, прямо или косвенно отсылающим к истории династии и ее виднейших представителей, но и побывают на выставке, где собраны интереснейшие артефакты, которые связывают кубанскую столицу и его жителей с императорской семьей.

Начало в 11:00, стоимость участия 600 рублей. Записаться и узнать подробности можно здесь.

Романовы — боярский род, носивший такую фамилию с конца 16 века. В 1613 году Михаила Фёдоровича избрали на царство, и его потомство правило Россией до 1917 года. Династия потеряла престол в результате Февральской революции.