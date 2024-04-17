Краснодарцев приглашают на экскурсию «По следам Романовых»
В Краснодаре 21 апреля пройдет экскурсия «По следам Романовых» от образовательного проекта «Популярная история» (12+)
Участники не только пройдутся по местам, прямо или косвенно отсылающим к истории династии и ее виднейших представителей, но и побывают на выставке, где собраны интереснейшие артефакты, которые связывают кубанскую столицу и его жителей с императорской семьей.
Начало в 11:00, стоимость участия 600 рублей. Записаться и узнать подробности можно здесь.
Романовы — боярский род, носивший такую фамилию с конца 16 века. В 1613 году Михаила Фёдоровича избрали на царство, и его потомство правило Россией до 1917 года. Династия потеряла престол в результате Февральской революции.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 25 апреля пройдет лекция «Соцреализм с человеческим лицом: Александр Дейнека в поисках идеала».