В Краснодаре покажут спектакль по мотивам романа Набокова

В основе лежит одноименный роман Владимира Набокова, написанный им в берлинский период в 1926 году. Это размышления о дореволюционной России и белой эмиграции.

Главный герой Ганин живёт в русском пансионе в Берлине. Его сосед Алфёров всё время говорит о приезде своей жены Машеньки из Советской России в конце недели. По фотографии Ганин узнаёт свою прежнюю любовь.

«Постановка — лирическое высказывание на тему невозвратности прошлого, окрашенное юмором, ностальгической печалью и теплым отншениям к героям, выброшенным из жизни людям, по сути, теням тех, кем они когда-то были на родине», — рассказали в театре «Шардам».

Начало в 20:00. Стоимость билетов 800 рублей, купить можно на сайте. Театр «Шардам» находится по адресу улица Коммунаров, 268Д.