Футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» сыграет со сборной России

20 апреля в Санкт-Петербурге клуб «Краснодар-ЮМР» сыграет со сборной России в рамках международного турнира по пляжному футболу

Впервые за краснодарцев сыграют бразильские спортсмены Пауло Энрике и Паулиньо, с которыми заключили контракты до конца сезона-2024.

«Нам особенно интересно и полезно будет сыграть против такого сильного соперника, чтобы измерить текущий уровень нашей команды. Считаю, что мы провели хорошую подготовку к этому турниру и готовы дать бой любому противнику. У наших игроков очень большие перспективы для роста. И я уверен, что их лучшее время еще впереди», — считает главный тренер «Краснодар-ЮМР» Нико Альварадо.

Также на турнире соперниками «Краснодар-ЮМР» в группе «А» станут «Кристалла» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва). По регламенту две лучших команды продолжат борьбу за медали.