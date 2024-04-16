Футбольный клуб «Краснодар-ЮМР» сыграет со сборной России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ПФК «Краснодар-ЮМР»
    © Фото предоставлено пресс-службой ПФК «Краснодар-ЮМР»

20 апреля в Санкт-Петербурге клуб «Краснодар-ЮМР» сыграет со сборной России в рамках международного турнира по пляжному футболу

Впервые за краснодарцев сыграют бразильские спортсмены Пауло Энрике и Паулиньо, с которыми заключили контракты до конца сезона-2024.

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«Нам особенно интересно и полезно будет сыграть против такого сильного соперника, чтобы измерить текущий уровень нашей команды. Считаю, что мы провели хорошую подготовку к этому турниру и готовы дать бой любому противнику. У наших игроков очень большие перспективы для роста. И я уверен, что их лучшее время еще впереди», — считает главный тренер «Краснодар-ЮМР» Нико Альварадо.

Также на турнире соперниками «Краснодар-ЮМР» в группе «А» станут «Кристалла» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва). По регламенту две лучших команды продолжат борьбу за медали.

Как писали Юга.ру, в матче с «Зенитом» ФК «Краснодар» 13 апреля установил на домашнем стадионе новый рекорд посещаемости. Игру посмотрели 35 тыс. 249 зрителей.

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