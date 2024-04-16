Из Минвод в Астану начнут летать пассажирские самолеты

Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру
    © Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

Авиакомпания Red Wings с 19 апреля начнет выполнять рейсы из Минеральных Вод в Астану

Вылеты предусмотрены каждую пятницу в 07:20. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Рейсы будет осуществлять Sukhoi Superjet 100. 

Билет с вылетом 19 апреля можно приобрести за 13 тыс. 24 рубля.

  • © Скриншот с сайта flyredwings.com
    © Скриншот с сайта flyredwings.com

Как писали Юга.ру, прямые авиарейсы свяжут Минеральные Воды с Кировом и Курганом. Перевозить пассажиров будут авиакомпании «Азимут» и «Икар». Старт полетной программы намечен на май.

Кроме того, самолеты авиакомпании из Бахрейна начнут летать между Манамой и Сочи. Рейсы будут выполнять один раз в неделю по понедельникам на авиалайнерах Airbus A-321 вместимостью 166 пассажиров.

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