Из Минвод в Астану начнут летать пассажирские самолеты

Авиакомпания Red Wings с 19 апреля начнет выполнять рейсы из Минеральных Вод в Астану

Билет с вылетом 19 апреля можно приобрести за 13 тыс. 24 рубля.

Вылеты предусмотрены каждую пятницу в 07:20. Время в пути составит 3 часа 25 минут. Рейсы будет осуществлять Sukhoi Superjet 100.

Как писали Юга.ру, прямые авиарейсы свяжут Минеральные Воды с Кировом и Курганом. Перевозить пассажиров будут авиакомпании «Азимут» и «Икар». Старт полетной программы намечен на май.

Кроме того, самолеты авиакомпании из Бахрейна начнут летать между Манамой и Сочи. Рейсы будут выполнять один раз в неделю по понедельникам на авиалайнерах Airbus A-321 вместимостью 166 пассажиров.